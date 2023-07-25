Матвиенко предложила считать актом агрессии принуждение третьих стран к санкциям
Матвиенко: принуждение третьих стран к санкциям нужно расценивать как акт агрессии
Принуждение третьих стран присоединяться к санкциям нужно расценивать как акт агрессии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, чьи слова приводит ТАСС.
По ее мнению, считать подобное принуждение агрессией можно в том случае, если присоединяться к санкциям заставляют вопреки национальным интересам государств.
21 июля Новая Зеландия расширила санкционный список, включив в него ряд физлиц и предприятий из России и Белоруссии. Власти страны отказались раскрывать имена и перечень компаний, попавших под санкции.
Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала решение Новой Зеландии ввести против нее санкции. Она обвинила страну в лицемерии и поддержке фашистского режима.