Матвиенко предложила считать актом агрессии принуждение третьих стран к санкциям

Матвиенко: принуждение третьих стран к санкциям нужно расценивать как акт агрессии

Принуждение третьих стран присоединяться к санкциям нужно расценивать как акт агрессии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, чьи слова приводит ТАСС.

По ее мнению, считать подобное принуждение агрессией можно в том случае, если присоединяться к санкциям заставляют вопреки национальным интересам государств.

21 июля Новая Зеландия расширила санкционный список, включив в него ряд физлиц и предприятий из России и Белоруссии. Власти страны отказались раскрывать имена и перечень компаний, попавших под санкции.

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала решение Новой Зеландии ввести против нее санкции. Она обвинила страну в лицемерии и поддержке фашистского режима.