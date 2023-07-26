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15:17, 26 июля 2023Мир

Глава МИД Турции и министр иностранных дел Китая обсудили Украину

Глава МИД Турции Фидан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили Украину

Фото: Pool / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Турции.

«В ходе переговоров была оценена обстановка на Украине, Ближнем Востоке, глобальная финансовая система. Также обсуждалось положение уйгуров в КНР», — рассказал собеседника агентства.

Ранее стало известно, что наиболее пострадавшими от прекращения зерновой сделки странами стали государства Европейского союза (ЕС), Китай и Турция. Именно эти государства получали большую часть экспортируемого зерна. Отмена договоренностей по перевозкам зерна ведет к серьезному росту мировых цен.

Что касается стран Африки они и так не получали значительных объемов зерна в рамках черноморской инициативы, их положение усугубится, но не настолько критично, как в Европе

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    Виктория Кондратьева
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