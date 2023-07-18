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05:05, 18 июля 2023Мир

В Турции назвали наиболее пострадавшие от прекращения зерновой сделки страны

В Анкаре заявили, что ЕС, Китай и Турция больше пострадают от прекращения зерновой сделки

Фото: Unsplash.com

Наиболее пострадавшими от прекращения зерновой сделки странами станут государства Европейского союза (ЕС), Китай и Турция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре, работающий в сфере международной торговли сельскохозяйственной продукцией.

Собеседник агентства отметил, что в случае реальной отмены договоренностей по перевозкам зерна мировые цены серьезно вырастут по всему миру.

«Но более всего это ударит по странам ЕС, особенно Германии, Китаю и Турции. Это связано с тем, что именно эти государства получали большую часть экспортируемого зерна», — подчеркнул источник.

По его словам, взлетевшие цены на мировых рынках станут значительной проблемой, в том числе для Украины, которая нуждается в экспорте собственной сельхозпродукции.

Что касается стран Африки они и так не получали значительных объемов зерна в рамках черноморской инициативы, их положение усугубится, но не настолько критично, как в Европе, заключил собеседник издания.

Ранее глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский оценил убытки российской зерновой отрасли из-за зерновой сделки. По его словам, в результате дисконта цен она потеряла за год около одного миллиарда долларов.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

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    Марина Совина
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