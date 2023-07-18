В России оценили убытки из-за зерновой сделки

Глава РЗС Злочевский: из-за зерновой сделки Россия потеряла за год около $1 млрд

Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский оценил убытки зерновой отрасли из-за зерновой сделки. По его словам, в результате дисконта цен она потеряла за год около одного миллиарда долларов, передает РИА Новости.

«Все с болью смотрели на то, как продлевалась эта сделка, наносящая ущерб российским зерновым поставкам», — заявил Злочевский.

Он добавил, что сумму порядка миллиарда долларов потеряли только представители зерновой сделки, в ней не учитывались потери производителей удобрений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

В МИД России добавили, что гарантии безопасности в Черном море будут отозваны из-за окончания зерновой сделки, в северо-западной акватории восстановят режим временно опасного района, а Совместный координационный центр в Стамбуле расформируют.

