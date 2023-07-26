В Финляндии отказались упростить въезд для россиян с недвижимостью

В МИД Финляндии заявили об отсутствии планов упростить въезд для россиян с недвижимостью

Власти Финляндии не планируют упрощать въезд для россиян, у которых есть недвижимость на территории страны. Обращения иностранных граждан будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Об отказе заявили в финском МИД, пишет Yle.

Отсутствие упрощенного въезда для владельцев недвижимости поощряется Евросоюзом, более того, его члены выступают за более строгую визовую политику, рассказала замглавы отдела по вопросам иммиграции МИД Финляндии Катя Луопаярви. Она напомнила, что новые правила въезда в страну для россиян были приняты совсем недавно. Обычно они действуют до окончания срока полномочий правительства.

«Правительство и министерство будут следить за последствиями принятых решений. Если есть необходимость, рекомендации всегда можно обновить», — заявила Луопаярви.

Пока в финский МИД поступали лишь индивидуальные обращения россиян о прекращении ужесточенных мер при въезде в страну, это явление не носит массовый характер.

Ранее закрытие границы с РФ назвали сокрушительным ударом по финской экономике. Проекты, рассчитанные в том числе на прибыль с российских туристов, начали разоряться.