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14:28, 26 июля 2023Силовые структуры

ФСБ попросила арестовать социолога Бориса Кагарлицкого за оправдание терроризма

ФСБ просит арестовать социолога Бориса Кагарлицкого за призывы к терроризму в интернете

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

ФСБ просит арестовать социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом) за призывы к терроризму в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда..

«В суд поступил материал по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Кагарлицкого. Ходатайство подало управление ФСБ по Республике Коми», — заявили в суде.

Ранее стало известно, что обвиняемого этапировали в Сыктывкар.

25 июля сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого. Его адвокат Сергей Ерохов отметил, что политологу может грозить до семи лет лишения свободы. Он также подчеркнул, что Кагарлицкий свою вину не признает. По некоторым данным, в рамках этого дела прошли обыски у психолога Александра Ачагова.

Борис Кагарлицкий — известны социолог и политолог, в настоящее время он преподает в «Шанинке» (Московской высшей школе социальных и экономических наук). На сайте вуза говорилось, что в 1982–1983 годах он был политзаключенным.

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    Екатерина Власова
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