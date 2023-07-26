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08:50, 26 июля 2023Россия

Стало известно о местонахождении социолога Кагарлицкого после возбуждения дела

Дочь заявила о завершении следственных действий и этапировании Кагарлицкого в Сыктывкар

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом России иноагентом), в отношении которого было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, этапировали в Сыктывкар. Об этом заявила его дочь Ксения в своем аккаунте в X (бывшая соцсеть Twitter), передает РБК.

Как ей стало известно, следственные действия по делу ученого были завершены. «Новости будут в четверг после рассмотрения судом меры пресечения»», — написала дочь Кагарлицкого.

Девушка разъяснила, что речь идет о части 2 статьи 205.2 УК («Публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда с использованием СМИ или интернета»). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

25 июля сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого. Его адвокат Сергей Ерохов отметил, что политологу может грозить до семи лет лишения свободы.

Он также подчеркнул, что Кагарлицкий свою вину не признает. По некоторым данным, в рамках этого дела прошли обыски у психолога Александра Ачагова.

Борис Кагарлицкий — известны социолог и политолог, в настоящее время он преподает в «Шанинке» (Московской высшей школе социальных и экономических наук). На сайте вуза говорилось, что в 1982–1983 годах он был политзаключенным.

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    Анна Щербакова
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