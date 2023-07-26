Европу предупредили о риске остаться без газа из-за в США

La Croix: Европа может остаться без поставок газа из-за недовольства в США

Европа может остаться без поставок газа из США, поскольку американская сторона может в любое время прекратить их из-за недовольства местных производителей. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на La Croix.

Причина недовольства заключается в том, что местные производители считают, что поставки в Европу приводят к росту цен на внутреннем рынке. По данным издания, в случае победы республиканцев на выборах президента США на проблему обратят внимание.

Эксперты отметили, что Европа попала в серьезную зависимость от поставок из Соединенных Штатов, когда отказалась от российского газа. В свою очередь США резко нарастили добычу, что отрицательно влияет на окружающую среду, поскольку прирост выделения парниковых газов составил уже 20-45 процентов, говорится в материале.

Ранее сообщалось об открытии в Норвегии крупнейшего за десять лет газового месторождения. Оно находится недалеко от существующей инфраструктуры, поэтому начало добычи на нем возможно в относительно короткие сроки, что существенно облегчит разработку масштабного месторождения и поможет увеличить объемы поставок топлива в другие европейские страны.