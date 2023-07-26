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04:11, 26 июля 2023Экономика

Сокращение добычи российского газа замедлилось

«Ъ»: сокращение добычи российского газа в июне снизилось на 4,5% до 44,8 млрд кубометров

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Сокращение производства российского газа в июне 2023 года замедлилось на 4,5 процента. Компании добыли добыли 44,8 миллиарда кубометров газа, об этом сообщает «Ъ».

Такие показатели обусловлены ослаблением эффекта высокой базы, который наблюдался в 2022 году. Всего за последние полгода добыча газа составила 330 миллиарда кубометров, она сократилась на 9,8 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом у «Газпрома» динамика снижения по-прежнему высокая, в период с января по июнь 2023 года производство газа упало на 19 процентов. В июне добыча составила 24,9 миллиарда кубометров (в 2022 году показатели были выше на 14,8 процента), это связано с низким уровнем экспорта газа в Европу.

У «Газпром нефти» снижение добычи газа за июнь составило 10 процентов в сравнении с прошлым годом, было произведено 2,43 миллиарда кубометров. Компания НОВАТЭК в первый месяц лета сократила производство на 10 процентов впервые с начала года, вероятно, из-за планового техобслуживания проекта «Ямал СПГ». За июнь было добыто 5,9 миллиарда кубометров.

«Роснефть», напротив, увеличила темпы производства на 71,3 процента за последние полгода и на 59 процентов в июне в сравнении с 2022 годом (6,2 миллиарда кубометров). Это связывают с наращиванием мощностей «Роспана».

Аналитик из Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что по итогам второго полугодия Россия сможет выйти на снижение добычи газа на 5,5–6 процентов, до 630–635 миллиардов кубометров.

Ранее жителей Украины предупредили о непростом отопительном сезоне, грядущая зима может стать еще сложнее предыдущей. Им рекомендовали запасать топливо, которое обеспечит работу электрогенераторов.

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    Александра Синицына
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