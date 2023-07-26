Отдыхающие у бассейна в Турции на фоне лесного пожара туристы попали на видео

Shot: в турецком Гейнюке отдыхающие у бассейна туристы на фоне пожаров попали на видео

Туристы, отдыхающие под музыку у бассейна в турецком отеле, попали на видео на фоне лесных пожаров. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что запись сделана в поселке Гейнюк. Видно, как люди купаются в бассейне и лежат на шезлонгах, а позади, за пределами отеля, дымится лес.

Ранее россиянка описала обстановку на окруженном пожарами турецком курорте. Женщина находится в отеле Mirada Del Mar в курортном поселке Гейнюк. Туристы, по ее словам, спокойны, никакой паники нет. Запаха гари тоже не чувствуется.

