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18:25, 26 июля 2023Путешествия

Отдыхающие у бассейна в Турции на фоне лесного пожара туристы попали на видео

Shot: в турецком Гейнюке отдыхающие у бассейна туристы на фоне пожаров попали на видео

Туристы, отдыхающие под музыку у бассейна в турецком отеле, попали на видео на фоне лесных пожаров. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что запись сделана в поселке Гейнюк. Видно, как люди купаются в бассейне и лежат на шезлонгах, а позади, за пределами отеля, дымится лес.

Ранее россиянка описала обстановку на окруженном пожарами турецком курорте. Женщина находится в отеле Mirada Del Mar в курортном поселке Гейнюк. Туристы, по ее словам, спокойны, никакой паники нет. Запаха гари тоже не чувствуется.

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    Зарина Дзагоева
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