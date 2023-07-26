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10:33, 26 июля 2023Россия

В России мощный взрыв разорвал брошенную водителем «Газель» и попал на видео

В Тюмени брошенная водителем на трассе «Газель» взорвалась и попала на видео

В Тюмени мощный взрыв уничтожил брошенную водителем на автотрассе «Газель». Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно охваченный густым дымом грузовик, из которого в районе топливного бака вырывается огненная струя. Через несколько секунд машина взрывается, ее фрагменты разлетаются в разные стороны.

В момент взрыва в «Газели» никого не было, сообщает канал. На видео можно увидеть открытую дверь со стороны водителя.

Ранее были опубликованы кадры с места ДТП в Дагестане, где грузовик столкнулся с автобусом. На кадрах видно догорающую кабину грузового автомобиля.

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    Алан Босиков
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