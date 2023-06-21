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20:20, 21 июня 2023Россия

Появились кадры горящего грузовика с места ДТП с автобусом в Дагестане

Mash опубликовал кадры горящего грузовика с места ДТП с автобусом в Дагестане

Появились кадры с места ДТП с автобусом и большегрузом в Дагестане. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах виден горящий грузовик, который находится неподалеку от рейсового автобуса. Около места происшествия столпились люди, предположительно там же находятся пассажиры автобуса.

Об аварии стало известно ранее 21 июня. На трассе «Кавказ» столкнулись автобус, следовавший по рейсу Москва — Хасавюрт, легковушка и грузовик. Отмечается, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «КАМАЗом», затем грузовик въехал в автобус. Столкнувшиеся машины загорелись.

Ранее в Новой Москве на Филимонковском шоссе вечером 19 июня столкнулись пассажирский автобус и грузовик. На опубликованных кадрах видно, что вся передняя часть и бампер автобуса почти полностью разбиты. На грузовом автомобиле урона почти нет.

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    Никита Абрамов
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