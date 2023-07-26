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09:08, 27 июля 2023Ценности

19-летняя дочь Хайди Клум снялась топлес

19-летняя дочь модели Хайди Клум Лени показала оголенное тело в желтых стрингах

Фото: @leniklum

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 19-летняя девушка предстала, лежа в кровати в желтых трусах-стрингах. Так, она продемонстрировала оголенное тело, на котором замечен солнечный ожог и след от загара. При этом ноги Клум прикрыла одеялом, а волосы собрала в пучок. «Очевидно, я использовала недостаточно солнцезащитного крема», — заключила дочь знаменитости.

Ранее в июле 19-летняя дочь Хайди Клум Лени показала фото в прозрачных штанах. На размещенном кадре она позировала, лежа на песке в прозрачных кружевных брюках черного цвета. Кроме того, ее образ дополняло коричневое бикини, состоявшее из топа с треугольными чашками с завязками на шее и спине и трусов, тонкие лямки которых модель тянула вверх руками.

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    Екатерина Ештокина
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