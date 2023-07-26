Неудачно пошутившую о бомбе в самолете россиянку выгнали с рейса

Shot: летевшую в Казань россиянку выгнали с рейса из-за шутки о бомбе в самолете

Россиянку, неудачно пошутившую о бомбе в самолете, выгнали с рейса. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на борту воздушного судна авиакомпании Nordwind Airlines, летевшего из Санкт-Петербурга в Казань. Во время посадки 53-летняя пассажирка заявила, что у нее в сумке находится взрывчатое вещество.

«Женщина уже шла к автобусу, который должен был отвезти всех к трапу, — говорится в сообщении. — Но по дороге у нее произошла небольшая перепалка с попутчицей, в ходе которой она заявила, что в ручной клади у нее бомба».

После этого россиянку развернули и отправили еще на один досмотр. Более того, специалистам пришлось повторно досматривать лайнер, а пассажиров вновь отправлять в терминал.

Отмечается, что ничего подозрительного работники аэропорта в самолете не нашли. «Женщина же еще три часа объясняла полицейским, зачем она сказала про бомбу, после чего ее отпустили», — добавили в источнике.

Ранее в июле сотрудник авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) попытался незаконно ввезти в трусах в Россию более 60 бриллиантов и попался в московском аэропорту Внуково.

