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13:49, 26 июля 2023Моя страна

В Екатеринбурге проведут турнир по прыжкам в высоту

В историческом сквере Екатеринбурга 19 августа состоятся соревнования по прыжкам в высоту

Фото: Juice Dash / Shutterstock / Fotodom

В историческом сквере Екатеринбурга проведут турнир по прыжкам в высоту, который завершит трехдневную программу финала «Королевы российского спорта». Об этом сообщил президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов, передает ТАСС.

«В этом году Екатеринбург празднует свое 300-летие, и мы по согласованию с губернатором и мэром города, а также руководством Всероссийской федерации легкой атлетики приняли решение провести заключительный день финала "Королевы российского спорта" не на стадионе, а в Историческом сквере, на Плотинке, в самом центре города», — рассказал Карманов.

Мероприятие состоится в субботу, 19 августа. Эта дата станет основным днем для чествований и торжества. При местных жителях проведут соревнования по прыжкам в высоту у мужчин и женщин, в каждом турнире примут участие по восемь человек.

Известно, что Финал «Королевы российского спорта» пройдет в Екатеринбурге с 17 по 19 августа. Первые два дня соревнования будут проходить на стадионе «Калининец».

Ранее в июле более сотни атлетов устроили заплыв по Исети в центре Екатеринбурга в рамках фестиваля по триатлону Ironstar.

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    Карина Черных
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