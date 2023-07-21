Более сотни атлетов устроили заплыв по Исети в центре Екатеринбурга

Более 100 атлетов устроили заплыв по Исети в рамках фестиваля по триатлону в Екатеринбурге

Более сотни атлетов устроили заплыв по Исети в центре Екатеринбурга в рамках фестиваля по триатлону Ironstar. Как уточняет KP.RU, основная программа соревнований, которая также включает велогонку и бег, пройдет в столице Урала в субботу, 22 июля.

В первый день фестиваля, который пришелся на 21 июля, участников мероприятия ждут заплывы на одну и две морские мили. На обеих дистанциях, по данным издания, находятся 116 спортсменов.

«На воде спасатели находятся по всему периметру дистанции, на берегу дежурит скорая помощь», — рассказали в беседе с журналистами представители фестиваля. Они добавили, что температуры воды комфортна для плавания в гидрокостюме — она составляет 18 градусов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге состоится фестиваль танцевального направления крамп. Отмечалось, что мероприятие пройдет 29 и 30 июля.