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21:45, 26 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об ожесточенных боях в районе Артемовска

«РВ»: российские военные ведут ожесточенные бои за Клещеевку в районе Артемовска

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Российские военные ведут ожесточенные бои за село Клещеевку, которое находится в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Жестокие бои за Клещеевку продолжаются, враг наступает, наши контратакуют. Противник здесь бросает значительные силы на прорыв нашей обороны, включая свои элитные нацистские подразделения», — сказано в сообщении.

Военкоры подчеркнули, что находящиеся в районе села военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждают, что им пока не удалось взять населенный пункт. Отмечается, что украинские военные потеряли большое количество бойцов в ходе предпринятых попыток штурма.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России поразили взвод украинских военных, которые расположились вдоль лесополосы на невельском направлении в ДНР.

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    Марина Совина
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