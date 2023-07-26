Львица залезла на высокое дерево в попытке скрыться от желающих спариться самцов

В ЮАР львица залезла на верхушку дерева в попытке скрыться от желающих спариться самцов

В ЮАР львица залезла на высокое дерево, чтобы скрыться от семи самцов, желающих с ней спариться. Об этом сообщает Latest Sightings.

Любительница сафари Роза Сварт рассказала, что стала свидетелем необычного зрелища во время одного из своих визитов в национальный парк Крюгер. Женщина отметила, что в тот день не собиралась отправляться на сафари из-за усталости, однако ее переубедил муж. «Подшучивая надо мной, он предупредил, что может встретить что-то необычное, например, "льва на дереве". Эти слова заставили меня передумать», — вспоминает она.

Вместе с мужем Сварт села в машину и поехала в южную часть парка. По пути супруги остановились у высокого дерева, на самой верхушке которого действительно сидела львица. «К моему удивлению, под деревом ее ждали не один, не два, а семь львов. У львицы была течка, и в отчаянной попытке спастись от назойливых самцов она спряталась на вершине дерева», — объясняет женщина.

Спустя некоторое время самка, которой было неудобно балансировать на дереве, решила спрыгнуть вниз. Как только львица оказалась на земле, самцы тут же погнались за ней. Самка убежала в густой подлесок, и Сварт не удалось узнать, чем закончилась погоня.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Rak Zoo в Объединенных Арабских Эмиратах посетительница поела с одной тарелки со львом и напугала пользователей социальной сети. Женщину и хищника сняли на видео.