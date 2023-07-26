Звезда КВН назвал самый необычный комментарий о его телешоу

Ведущий Макаров рассказал, что его удивил комментарий с вопросом, кто под маской ведущего

Ведущий популярного музыкального телешоу «Маска» на канале НТВ, участник команды КВН «Сборная Камызякского края», певец Вячеслав Макаров рассказал о самом необычном комментарии о программе, который он получал. Его ведущий назвал в интервью «Телепрограмме».

«"Кто под маской ведущего?" Вот такой забавный был комментарий», — поделился удивившим его вопросом Макаров.

Ведущий добавил, что на шоу было столько разных масок, что сейчас участники могут появиться в любом, даже самом необычном, образе. «Сейчас можно даже придумать, например, маску кутикулы. Представьте, выходит на сцену Палец. Это же уже смешно!» — пошутил звезда КВН.

Ранее Макаров рассказал о самом странном сообщении от зрителя. По его словам, в послании фанат выразил желание стать Макаровым: «Вы прекрасно ведете "Маску". Хочу стать вами».

«Маска» — музыкальное телешоу, российская адаптация формата Masked Singer («Певец в маске»). По правилам программы, известные люди выступают перед жюри в костюмах, которые полностью скрывают их личность. Победителем шоу становится тот, кто снимает маску последним. Выходит на канале НТВ с 2020 года.