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Ведущий НТВ рассказал о самом странном сообщении от зрителя

Ведущий Макаров назвал самым странным сообщением послание от фаната, захотевшего стать им
Вячеслав Макаров

Вячеслав Макаров. Фото: Telegram-канал «Вячеслав Макаров»

Ведущий популярного музыкального шоу «Маска» на телеканале НТВ, участник команды КВН «Сборная Камызякского края» и певец Вячеслав Макаров назвал самое странное сообщение, которое он получил от зрителя. О послании он рассказал в интервью изданию «Телепрограмма».

«Один человек написал: "Здравствуйте, Вячеслав. Вы прекрасно ведете "Маску". Хочу стать вами"», — сказал Макаров, отвечая на вопрос о самом необычном комментарии зрителя по поводу шоу «Маска». По словам ведущего, такое сообщение однажды появилось в комментариях к публикации в соцсети.

Он добавил, что не стал отвечать фанату. «Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Если человеку доставляет удовольствие стать мною, наверное, это хорошо», — отметил ведущий.

Ранее Макаров пожаловался на угрозу в свой адрес от незнакомого пользователя соцсети, который заявил, что готов причинить вред звезде. Телеведущий назвал это сообщение явным перебором. Он также высказался о страхе знаменитостей выступать после подобных комментариев.

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Маргарита Щигарева
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