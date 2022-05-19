Ведущий НТВ рассказал о самом странном сообщении от зрителя

Ведущий Макаров назвал самым странным сообщением послание от фаната, захотевшего стать им

Ведущий популярного музыкального шоу «Маска» на телеканале НТВ, участник команды КВН «Сборная Камызякского края» и певец Вячеслав Макаров назвал самое странное сообщение, которое он получил от зрителя. О послании он рассказал в интервью изданию «Телепрограмма».

«Один человек написал: "Здравствуйте, Вячеслав. Вы прекрасно ведете "Маску". Хочу стать вами"», — сказал Макаров, отвечая на вопрос о самом необычном комментарии зрителя по поводу шоу «Маска». По словам ведущего, такое сообщение однажды появилось в комментариях к публикации в соцсети.

Он добавил, что не стал отвечать фанату. «Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Если человеку доставляет удовольствие стать мною, наверное, это хорошо», — отметил ведущий.

Ранее Макаров пожаловался на угрозу в свой адрес от незнакомого пользователя соцсети, который заявил, что готов причинить вред звезде. Телеведущий назвал это сообщение явным перебором. Он также высказался о страхе знаменитостей выступать после подобных комментариев.

