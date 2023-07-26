Сообщение о массовом скоплении медведей в регионе России не подтвердилось

Сообщение о массовом скоплении бурых медведей в Ульяновской области не подтвердилось

В сети распространились сообщения о том, что в Ульяновский области было замечено массовое скопление бурых медведей. Впоследствии данная информация не подтвердилась, представители власти ее опровергли.

Соответствующие сведения были опубликованы в Telegram-канале «Инсайд Ульяновск», насчитывающем свыше 90 тысяч подписчиков, во вторник, 25 июля. Авторы поста заявили, что животных обнаружили в Барышском районе региона. К сообщению была прикреплена видеозапись, на ней запечатлено минимум десять особей, за кадром слышен гул техники и мужские голоса. Также было видно, как один из хищников подошел к людям вплотную и встал на задние лапы.

В тот же день региональное Минприроды в комментарии порталу 73online.ru опровергло растиражированную информацию. «Эта информация — фейк», — сказала пресс-секретарь ведомства Ольга Леготина, добавив, что показанные на видео события происходят в другом субъекте страны. Также стало известно, что на контроле специалистов в Ульяновской области находятся не более пяти особей бурых медведей.

На сведения, представленные ведомством, обратили внимание и в Минприроды России — ссылку на официальную информацию разместили в паблике министерства во «ВКонтакте».

Известно, что видео, о котором идет речь, неоднократно всплывало в сети в предыдущие годы и приписывалось различным регионам России. Так, в 2019 году сообщалось, что абсолютно идентичный ролик был снят в Хабаровском крае, а в 2020-м — в Кировской области.

Утверждение о массовом скоплении медведей в Ульяновской области не получило широкого распространения в СМИ. Многие региональные сообщества впоследствии публиковали лишь опровержение данных сведений, в их числе оказались «Ульяновск онлайн», «Димитровград новости» и «Вейшкаймские вести» во «ВКонтакте».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»