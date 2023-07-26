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15:12, 26 июля 2023Россия

Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на запорожском направлении

Минобороны России заявило об отражении атаки ВСУ в направлении Работино

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что Украина пыталась атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Работино. Также была предпринята безуспешная попытка ВСУ прорвать оборону на южнодонецком направлении в районе Никольского.

Всего за минувшие сутки украинские военные безуспешно пытались наступать по трем направлениям — донецком, краснолиманском и южнодонецком. В свою очередь, российская сторона продвинулась почти на три километра по фронту на краснолиманском направлении в районе Сергеевки Луганской народной республики.

Ранее президент России Владимир Путин, оценивая ход контрнаступления ВСУ, заявил, что оно не имеет успеха. Глава государства констатировал, что наступать Киеву не помогают поставки вооружения из других стран и иностранные наемники и советники.

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    Анастасия Шейкина
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