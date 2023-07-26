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18:18, 26 июля 2023Ценности

Раскрыты приводящие к старению кожи ошибки в уходе за лицом

Дерматолог Зубрицки посоветовала включать в уход за лицом антивозрастные средства с 20 лет

Фото: Christian Vorhofer / Globallookpress.com

Дерматолог Линдси Зубрицки раскрыла приводящие к старению кожи ошибки в уходе за лицом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, инфлюэнсерша с никнеймом @dermguru, чей блог составляет один миллион подписчиков, заявила, что многие люди не начинают вовремя использовать в своей рутине антивозрастные косметические средства. По ее мнению, их необходимо включать в уход, достигнув 20 лет. «Вы должны убедиться, что начинаете использовать SPF и ретинол в этом возрасте», — сказала она.

Кроме того, врач призвала не наносить увлажняющий крем и гиалуроновую кислоту на сухую кожу. Вдобавок Зубрицки заявила о том, что не стоит пренебрегать уходом за шеей и областью декольте. Данные части тела чаще всего подвергаются ультрафиолетовому излучению, который провоцирует появление морщин, уточнила медик.

Помимо прочего, нельзя забывать о тщательном очищении кожи в течение дня. В связи с этим автор видео порекомендовала всегда носить с собой матирующие салфетки и во время умывания массировать лицо больше 30 секунд. При это специалистка предложила перед этим процессом почистить зубы. «Когда вы чистите зубы, вы оставляете на коже слюну, зубную пасту и бактерии. Это может привести к прыщам или периоральному дерматиту», — заключила блогерша.

Ранее дерматолог Зубрицки перечислила простые способы уберечь кожу лица во время перелетов. Врач рассказала, что, садясь в самолет, она в первую очередь закрывает окно и наносит на лицо солнцезащитный крем.

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    Мария Винар
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