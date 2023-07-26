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14:22, 26 июля 2023Россия

Момент аварии с дочерью заместителя премьер-министра Башкирии попал на видео

Появились кадры момента ДТП с участием авто дочери заместителя премьер-министра Башкирии

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент ДТП с участием автомобиля дочери заместителя премьер-министра Башкирии Иреки Сагитовой. Ее публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как автомобиль 23-летней дочери заместителя премьер-министра Башкирии пытается повернуть налево на перекрестке, когда в него врезается встречная машина. Видеозапись заканчивается тем, что участники аварии выходят из своих автомобилей, к месту происшествия приходят очевидцы.

По информации авторов канала, водители легковых авто получили незначительные травмы. Более подробных данных об их состоянии не приводится.

Авария в центре Уфы с участием дочери российского чиновника произошла в среду, 26 июля. Пассажир, находившийся в одном из автомобилей, отметил, что удар был довольно сильным. К месту ДТП направили две кареты скорой помощи. Власти Башкирии ситуацию пока не комментировали.

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    Анастасия Шейкина
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