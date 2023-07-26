Дочь заместителя премьер-министра в российском регионе попала в ДТП

РЕН ТВ: дочь заместителя премьер-министра Башкирии Сагитова попала в ДТП в Уфе

Дочь заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова попала в ДТП в Уфе. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией в российском регионе.

Пассажир, находившийся в другом авто, отметил, что удар был довольно сильным. У него оказался поврежден лоб.

К месту ДТП в центре Уфы были направлены две кареты скорой медицинской помощи и правоохранители. По словам собеседника телеканала, Сагитов тоже был там замечен.

Власти Башкирии ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Алексей Журавлев попал в аварию на мотоцикле на Кутузовском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с переломом ключицы.