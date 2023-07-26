Дочь заместителя премьер-министра в российском регионе попала в ДТП
РЕН ТВ: дочь заместителя премьер-министра Башкирии Сагитова попала в ДТП в Уфе
Дочь заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова попала в ДТП в Уфе. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией в российском регионе.
Пассажир, находившийся в другом авто, отметил, что удар был довольно сильным. У него оказался поврежден лоб.
К месту ДТП в центре Уфы были направлены две кареты скорой медицинской помощи и правоохранители. По словам собеседника телеканала, Сагитов тоже был там замечен.
Власти Башкирии ситуацию пока не комментировали.
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