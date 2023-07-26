России предрекли рост числа стихийных бедствий

Метеоролог Шувалов: из-за изменения климата в России вырастет число стихийных бедствий

На фоне изменения климата в России ожидается рост числа стихийных бедствий. Такое развитие событий стране предрек руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова передают «Известия».

По словам метеоролога, из-за изменения окружающей среды Россия будет чаще сталкиваться со стихийными бедствиями и последствиями жары. Подобный тренд за десятилетие вырос примерно на 20-30 процентов.

«Нужно готовиться к тому, что засухи будут чаще и более интенсивные. Лесные пожары в этих условиях будут учащаться, наносить больший ущерб. И стихийные бедствия, те же залповые ливни, те же наводнения, тоже станут более частыми гостями на территории нашей страны», — заявил Шувалов.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что из-за природного феномена Эль-Ниньо будущая зима в Москве может быть более теплой и комфортной.