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02:28, 26 июля 2023Среда обитания

Дерматолог запретила прикладывать подорожник к комариному укусу

Дерматолог-онколог Гайдаш объяснила риском инфекции запрет расчесывания комариных укусов

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Укусы комаров и других насекомых нельзя расчесывать и прикладывать к ним подорожник. Об этом сообщила дерматолог-онколог Наталия Гайдаш в беседе с радио Sputnik.

«Нельзя расчесывать место укуса ни в коем случае, — запретила врач. — Таким образом мы можем разнести яд, если это было жалящее насекомое. Даже если это был просто комар, мы можем занести в ранку инфекцию, которая у нас есть на пальцах или на коже». Лист подорожника также станет средством занесения инфекции в случае, если прикладывать его к месту укуса.

Инфицирование может затянуть заживление ранки до месяца, предупредила Гайдаш. Этого можно избежать, если правильно обработать комариный укус: промыть чистой водой, раствором хлоргексидина, фурацилина или мирамистина. От зуда помогут избавиться антигистаминные препараты.

Ранее стало известно об опасной инфекции, которая подбирается к курортам Таиланда, популярных у россиян. Для предотвращения эпидемии специалисты смогут обследовать места размножения комаров и распылять химикаты в домах, храмах, школах и отелях.

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    Александра Синицына
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