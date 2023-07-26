В ЕС признали неготовность защитить себя от нападения сильного врага

Глава Rheinmetall Паппергер: Германия не готова защитить себя от нападения сильного врага

Директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью телеканалу NTV рассказал, что в связи с большими расходами на модернизацию и создание различных видов вооружений Евросоюз и, в частности, Германия в настоящее время не готовы защищаться от нападения сильного врага.

«На данный момент, если придет большой и сильный агрессор, это будет трудно», — заявил он, оценивая возможности Германии противостоять возможному нападению.

Глава Rheinmetall подчеркнул, что выделенных ранее бундесверу 100 миллиардов евро на модернизацию войск недостаточно, добавив, что для этих целей необходимо примерно 300-350 миллиардов евро.

Помимо этого, он опроверг заявления о том, что концерн, поставляющий оружие Киеву, является стороной конфликта на Украине.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия испытывает дефицит боеприпасов и готова инвестировать 20 миллиардов евро для восполнения запасов к 2031 году.