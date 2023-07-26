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17:42, 26 июля 2023Среда обитания

В Москве стало больше нераспроданных новостроек

РБК: доля нераспроданных новостроек в Москве достигла 60 процентов из-за роста цен

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress

За год в Москве выросла доля строящегося жилья, оставшегося без покупателей. О том, что в столице стало больше нераспроданных новостроек, сообщает РБК.

По данным «Дом.РФ», по состоянию на 1 июля 2023 года, объем строящегося жилья в Москве составил 16,3 миллиона квадратных метров. Из них продали 6,4 миллиона «квадратов» (39 процентов) и не продали 7,2 миллиона «квадратов» (44 процента), продажи в отношении еще 2,6 миллиона «квадратов» не стартовали. Так, доля нераспроданного нового жилья достигла 60 процентов.

Результат оказался ниже, чем в июле 2022-го, когда на долю непроданных новостроек в столице приходилось 57 процентов. Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко считает, что объем нераспроданного жилья вырос из-за слишком высоких цен на жилье. Компенсировать завышенные цены не может даже льготная ипотека. «За последние два-три года квартиры в Москве подорожали в 1,5-2 раза, что привело к снижению платежеспособного спроса», — пояснил эксперт.

Ранее россияне назвали приемлемую цену для покупки квартиры. Большинство покупателей, рассматривающих объекты в Москве, готовы потратить на жилье восемь миллионов рублей.

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    Александра Качан
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