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15:25, 26 июля 2023Интернет и СМИ

В США предрекли ухудшение отношений с Россией из-за одного назначения

RS: назначение Нуланд заместителем главы Госдепа может ухудшить отношения США и России
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Назначение Виктории Нуланд на должность исполняющей обязанности замглавы Госдепартамента США может послужить одной из причин для ухудшения американо-российских отношений. Это последствие предрек журналист Коннор Эколс в колонке американского издания Responsible Statecraft (RS).

Журналист убежден, что отношения Москвы и Вашингтона ухудшатся из-за резко негативного отношения нового заместителя к России. Это, по мнению обозревателя, негативно повлияет на ситуацию на Украине.

«Для тех, кто выступает за прекращение конфликта на Украине мирным путем, назначение этого "недипломатичного дипломата" может стать слишком горькой пилюлей», — заявил обозреватель. «Не должно быть никаких сомнений в том, как ее назначение будет воспринято в Москве», — высказался Эколс. Журналист добавил, что надеется, что Нуланд займет этот пост временно.

Венди Шерман, занимающая должность замглавы Госдепа, объявила об отставке ранее, в июле. Об ее планах уйти с поста было известно еще в мае. Последним рабочим днем Шерман в этой должности станет 28 июля. До утверждения следующего кандидата на этот пост президент США Джо Байден назначил Нуланд временно исполняющей обязанности замглавы Госдепа.

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    Мария Большакова
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