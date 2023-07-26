Россияне устроили давку в очереди за бесплатным мороженым и попали на видео

Ngs55.ru: жители Омска устроили давку на ярмарке в очереди за бесплатным мороженым

Жители Омска устроили давку на выставке-ярмарке в очереди за бесплатным мороженым, которое презентовала компания «Айс-Групп». Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Ngs55.ru.

На представленных кадрах видно, как горожане пытаются протиснуться к павильону, где раздают угощения. Среди желающих отведать мороженое даром присутствуют молодые люди, старики и дети.

Корреспондент Ngs55.ru отметила, что на выставке есть холодильники с мороженым стоимостью от 50 до 80 рублей, но никто там ничего не покупает. Она рассказала, что женщина, которая стояла на раздаче, громко просила не давить детей.

Одна женщина из толпы воскликнула в истерике: «Сейчас руку сломаете!» А продавщица, находившаяся у холодильника с платным мороженым, придерживала оборудование, чтобы его не повредили.

Ранее сообщалось, что в Ижевске люди устроили давку из-за раздачи бесплатных арбузов. Тогда данных о пострадавших не поступало.