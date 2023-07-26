Россиянам назвали способы отличить оригинальные кроссовки от поддельных

«Авито Товары»: при выборе кроссовок нужно обращать внимание на уникальные номера

Аналитики платформы «Авито Товары» назвали способы отличить оригинальные кроссовки от поддельных. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 26 июля.

Эксперты рассказали, что у каждой модели обуви есть уникальные номера, которые указываются на упаковке и ярлыке. Кроме того, их можно посмотреть на официальном сайте производителя.

Вдобавок специалисты заявили, что у оригинальных кроссовок не должно быть выступающих за пределы швов элементов материалов, наростов и искривлений. Ярлык с размером должен быть закреплен на самом изделии прочно, а краска на логотипе — не отслаиваться. Помимо прочего, собеседники издания обратили внимание на то, что часто подделку выдает выраженный химический запах слоено-клеевой смеси.

Также аналитики посоветовали при поиске нужного товара на платформе ставить фильтр «Оригинал». Так пользователям будут доступны позиции, подлинность которых уже подтвердили профессиональные эксперты-аутентификаторы.

Ранее эксперты платформы «Авито» раскрыли самые популярные у россиян товары со скидками. В онлайн-опросе приняли участие десять тысяч жителей страны старше 18 лет. Выяснилось, что 59 процентов россиян следят за снижением цен в категории продовольственных товаров, а также одежды и обуви.