В России отреагировали на возможное подорожание гречки

ФАС выступила с предостережением после заявления о предстоящем росте цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отреагировала на заявления о предстоящем подорожании гречки в России, выпустив предостережение. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Ранее «Коммерсантъ» процитировал главу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, спрогнозировавшего, что к сентябрю оптовая цена крупы составит 45 тысяч рублей за тонну, прибавив около 10 процентов. Эксперт связал такую тенденцию с окончанием сезона, девальвацией рубля и рекордным российским экспортом гречки. В сезоне 2022-2023 годов он составил 262 тысячи тонн, что примерно на 17 процентов больше, чем было в предыдущем.

В свою очередь ФАС отметила, что такие заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка и спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей. Ведомство предупредило, что при обнаружении признаков установления экономически необоснованных цен будет пресекать недобросовестные практики и незамедлительно принимать меры.

Само же предостережение — это превентивная мера, призванная не допустить нарушений антимонопольного законодательства.