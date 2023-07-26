Проект о статусе ветерана для подавлявших Пражскую весну внесли в Госдуму

Депутат Глазкова внесла в ГД проект о статусе ветерана для подавлявших Пражскую весну

Проект о статусе ветерана для подавлявших Пражскую весну и участников других зарубежных операций времен СССР внесли в Госдуму. Данные о законопроекте опубликованы на официальном портале нижней палаты парламента.

Как следует из пояснительной записки к документу, статусом ветерана боевых действий планируют наделить в том числе и военнообязанных, призванных на военные сборы и сотрудников органов государственной безопасности.

Законопроект в Госдуму внесла член фракции КПРФ Анжелика Глазкова.

«С августа 1968 года по ноябрь (в Чехии — прим. «Ленты.ру») 1968 года погибло 98 советских военнослужащих, из которых как минимум 11 было убито. По итогам проведенной операции "Дунай" правительством СССР награждены более 2000 человек боевыми орденами и медалями», — говорится в пояснительной записке.

Также там отмечается, что закон поможет восстановить справедливость.

Восстание сторонников так называемой Пражской весны — периода либерализации, связанного с реформами первого секретаря ЦК КПЧ Александра Дубчека — было подавлено в 1968 году в Чехословакии при поддержке советских войск.