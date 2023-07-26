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13:16, 26 июля 2023Россия

Проект о статусе ветерана для подавлявших Пражскую весну внесли в Госдуму

Депутат Глазкова внесла в ГД проект о статусе ветерана для подавлявших Пражскую весну

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Проект о статусе ветерана для подавлявших Пражскую весну и участников других зарубежных операций времен СССР внесли в Госдуму. Данные о законопроекте опубликованы на официальном портале нижней палаты парламента.

Как следует из пояснительной записки к документу, статусом ветерана боевых действий планируют наделить в том числе и военнообязанных, призванных на военные сборы и сотрудников органов государственной безопасности.

Законопроект в Госдуму внесла член фракции КПРФ Анжелика Глазкова.

«С августа 1968 года по ноябрь (в Чехииприм. «Ленты.ру») 1968 года погибло 98 советских военнослужащих, из которых как минимум 11 было убито. По итогам проведенной операции "Дунай" правительством СССР награждены более 2000 человек боевыми орденами и медалями», — говорится в пояснительной записке.

Также там отмечается, что закон поможет восстановить справедливость.

Восстание сторонников так называемой Пражской весны — периода либерализации, связанного с реформами первого секретаря ЦК КПЧ Александра Дубчека — было подавлено в 1968 году в Чехословакии при поддержке советских войск.

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    Марк Леонов
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