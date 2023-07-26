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08:47, 26 июля 2023Россия

Четырехлетний ребенок пропал в российском регионе

В Дзун-Хемчикском районе Тувы 25 июля пропал четырехлетний ребенок

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Дзун-Хемчикском районе Тувы пропал четырехлетний ребенок. Об этом сообщает МЧС России, передает ТАСС

Там уточнили, что вечером 25 июля ребенок вышел погулять на улицу и не вернулся. Тогда его начали искать силами полиции и местной администрации в селе и окрестностях, но ни к каким результатам это не привело.

В поисках ребенка задействованы 20 спасателей, пожарные и беспилотники. По информации управления Следственного комитета (СК) по республике, опубликованной в Telegram-канале ведомства, до исчезновения мальчик играл во дворе частного дома по улице Сата Чудуймаа в селе Хайыракан. За ним присматривал родственник, который впоследствии и обнаружил пропажу несовершеннолетнего.

«В настоящее время следователем проводятся осмотры близлежащей территории, ведутся поисковые мероприятия малолетнего мальчика, где задействована кинологическая служба МВД, опрашиваются местные жители», — сообщили в СК.

Ранее в Адыгее 11-летний ребенок пропал, когда отдыхал с родителями на турбазе Верхний Чуб в горах. Последний раз девочку видели вечером в четверг, 13 июля, когда она пошла на прогулку с родителями на озера Псенодах, но не вернулась на турбазу. Впоследствии девочку нашли живой.

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    Анастасия Шейкина
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