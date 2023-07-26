Популярный в России комик раскрыл секрет создания шуток

Комик Романов рассказал, что создает шутки, когда испытывает состояние легкости и любви

Популярный в России стендап-комик, бывший участник шоу Stand Up на ТНТ Дмитрий Романов раскрыл секрет создания шуток. О том, как он придумывает монологи для выступлений, юморист рассказал в ролике, опубликованном в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Романова, он создает шутки, когда испытывает состояние легкости и любви. При этом, как уточнил комик, если он садится за ноутбук без вдохновения и планирует придумать определенное количество шуток для новой программы, то у него не получается написать ничего смешного.

«Для того, чтобы что-то придумать, [нужно] работать не над количеством усердных присаживаний к ноутбуку, а над веселым состоянием. Состоянием любви, состоянием легкости, когда ты готов смеяться, кого-то веселить», — высказался звезда шоу Stand Up.

13 июля Романов сообщил, что получил гражданство Израиля. Комик признался, что после получения паспорта стал чувствовать себя в Израиле «среди своих, на своем месте».

Дмитрий Романов родился и вырос в Одессе, затем переехал в Москву. Участвовал в шоу Stand Up, «Смех без правил» и «Убойная лига» на ТНТ. После ухода с телеканала он начал сотрудничать с шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В 2022 году комик эмигрировал в Израиль.