Россиянку убедили взять кредит в салоне и оставили с синяками и опухшим лицом
Сотрудники московского салона красоты убедили клиентку Марию Романовскую (имя изменено по просьбе героини) взять кредит ради одной из своих услуг и оставили с синяками и опухшим лицом. Соответствующей историей она поделилась с «Лентой.ру» в среду, 26 июля.
По словам женщины, работники заведения, расположенного по адресу Малая Сухаревская площадь, дом 12, пригласили ее по телефону на бесплатную косметологическую процедуру. Жительница Москвы согласилась, а после проведения манипуляции специалистка начала рассказывать ей о других услугах.
Она стала мне предлагать сделать аппаратную процедуру на иголках, которая стоила больше 200 тысяч рублей, пройти плазмотерапию и другие услуги. Все вместе обошлось бы мне в полмиллиона рублей. Это слишком [много] — такая цена равна стоимости пластической хирургии, которая делается под наркозом
Как утверждает клиентка, после ее отказа от дополнительных процедур косметолог позвала на помощь коллегу. «Пришла другая сотрудница, которая начала с удвоенной силой "обрабатывать" меня: спрашивала, чего мне не хватает, чтобы решиться. Она предложила мне начать с малого и расписала, как все дешево. Кроме того, она уточнила, что можно платить два года», — отметила героиня материала.
Россиянка отметила, что испытала психологическое давление. По ее словам, заведение располагалось на шестом этаже дома, а выйти из него можно было, только предварительно спустившись на третий. При этом пропуск для входа и выхода из здания у нее отсутствовал. В результате женщина согласилась оформить кредит на два года ради курса процедур. Его точную сумму она не раскрыла.
Так, в частности, Романовская решилась на инъекционное вмешательство в области шеи и лица. После процедуры она ощутила негативные последствия. «Лицо третий день уже болит, эти красные пятна не сходят, гематомы появились на веках. Обещали даже синяки. Первую ночь я вообще не спала, было жарко из-за повышенного давления или температуры», — пожаловалась пострадавшая.
В заключение пациентка призналась, что в ответ на ее жалобы в салоне красоты предложили мазать кожу лица специальным средством. «Я им написала, они мне сказали просто чем-то мазаться или прийти в клинику, но что они мне сделают?» — возмутилась она.
В июне россиянка осталась с воспалением глаз после наращивания ресниц. После визита к мастеру женщина обратилась за медицинской помощью, ей диагностировали химический ожог конъюнктивы обоих глаз первой степени.