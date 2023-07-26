Россиянку убедили взять кредит в салоне и оставили с синяками и опухшим лицом

Жительницу Москвы Марию Романовскую убедили взять кредит ради услуги в салоне красоты

Сотрудники московского салона красоты убедили клиентку Марию Романовскую (имя изменено по просьбе героини) взять кредит ради одной из своих услуг и оставили с синяками и опухшим лицом. Соответствующей историей она поделилась с «Лентой.ру» в среду, 26 июля.

По словам женщины, работники заведения, расположенного по адресу Малая Сухаревская площадь, дом 12, пригласили ее по телефону на бесплатную косметологическую процедуру. Жительница Москвы согласилась, а после проведения манипуляции специалистка начала рассказывать ей о других услугах.

Она стала мне предлагать сделать аппаратную процедуру на иголках, которая стоила больше 200 тысяч рублей, пройти плазмотерапию и другие услуги. Все вместе обошлось бы мне в полмиллиона рублей. Это слишком [много] — такая цена равна стоимости пластической хирургии, которая делается под наркозом Марию Романовскую клиентка салона красоты

Как утверждает клиентка, после ее отказа от дополнительных процедур косметолог позвала на помощь коллегу. «Пришла другая сотрудница, которая начала с удвоенной силой "обрабатывать" меня: спрашивала, чего мне не хватает, чтобы решиться. Она предложила мне начать с малого и расписала, как все дешево. Кроме того, она уточнила, что можно платить два года», — отметила героиня материала.

Россиянка отметила, что испытала психологическое давление. По ее словам, заведение располагалось на шестом этаже дома, а выйти из него можно было, только предварительно спустившись на третий. При этом пропуск для входа и выхода из здания у нее отсутствовал. В результате женщина согласилась оформить кредит на два года ради курса процедур. Его точную сумму она не раскрыла.

Так, в частности, Романовская решилась на инъекционное вмешательство в области шеи и лица. После процедуры она ощутила негативные последствия. «Лицо третий день уже болит, эти красные пятна не сходят, гематомы появились на веках. Обещали даже синяки. Первую ночь я вообще не спала, было жарко из-за повышенного давления или температуры», — пожаловалась пострадавшая.

Фото: Мария Романовская

В заключение пациентка призналась, что в ответ на ее жалобы в салоне красоты предложили мазать кожу лица специальным средством. «Я им написала, они мне сказали просто чем-то мазаться или прийти в клинику, но что они мне сделают?» — возмутилась она.

В июне россиянка осталась с воспалением глаз после наращивания ресниц. После визита к мастеру женщина обратилась за медицинской помощью, ей диагностировали химический ожог конъюнктивы обоих глаз первой степени.