Полковник Кнутов: у ВСУ осталось порядка 10 бригад для контрнаступления

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается значительное количество техники и наступательного потенциала, которое можно использовать для второй волны контрнаступления. Шансы ВСУ в ходе следующей фазы наступления в беседе с «Лентой.ру» оценил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

«У ВСУ остается еще пока достаточно много сил, не стоит сбрасывать этот факт со счетов. По моим подсчетам, это порядка 10 бригад: семь бригад НАТО, две бригады спецназа Украины. Чтобы продолжать контрнаступление, украинская армия имеет вполне приличные резервы», — отметил он.

Кнутов также рассказал об задачах, которые ВСУ могут поставить в рамках контрнаступления.

«Попытки пробиться через ореховское направление к Токмаку и Мелитополю — эти задачи у них все еще есть. Также это артемовское, донецкие направления. Их задача там — выйти южнее Артемовска, захватить господствующие высоты, окружить его так, чтобы российские войска из него вышли», — добавил специалист.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ начали вторую волну контрнаступления, бросив максимальные силы для прорыва обороны России на ореховском направлении Запорожской области. Рогов добавил, что ВСУ нанесли «основной удар» северо-восточнее Работино.

«Сегодня ранним утром после массированной артиллерийской подготовки и авиаударов нацисты пошли на штурм наших позиций в районе населенного пункта Работино», — сообщил он.