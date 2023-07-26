Психолог назвала разрушительную для психики привычку после расставания

Психолог Алексеева назвала разрушительной привычку следить за жизнью бывших возлюбленных

Привычка следить за жизнью бывших возлюбленных разрушительно действует на психику и мешает начать новые отношения, считает психолог Маргарита Алексеева. Об этом она рассказала изданию NEWS.ru.

По словам Алексеевой, мозг воспринимает любое взаимодействие с бывшими как продолжение романа и дает ложную надежду на возобновление отношений. «Это изматывает психику, не дает приятных эмоций и радостных переживаний. Это как повесить на себя повинность или обязанность», — объяснила психолог.

Алексеева добавила, что повышенный интерес к бывшим возлюбленным после расставания мешает знакомиться с новыми людьми.

Ранее Маргарита Алексеева подсказала способ правильно сообщить партнеру о желании расстаться. Она посоветовала встретиться лично, четко сформулировать речь и не смягчать новость, чтобы не давать ложную надежду.