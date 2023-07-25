Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:47, 25 июля 2023Забота о себе

Психолог рассказала о правильном способе сообщить о расставании

Психолог Маргарита Алексеева посоветовала сообщать о расставании при личной встрече

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Психолог Маргарита Алексеева рассказала о способе правильно сообщить партнеру о разрыве отношений. Советами о безопасном расставании она поделилась с NEWS.ru.

Алексеева отметила, что сообщать партнеру о намерении уйти лучше при личной встрече, глядя прямо в глаза. Психолог посоветовала не смягчать информацию, чтобы не давать ложных надежд. «Говорите через я-сообщение. Не используйте выражения "мы, наши отношения, у нас" и так далее. Говорите про себя: "Я приняла/принял решение, я больше не хочу, мне важно сказать тебе"», — дала совет Алексеева.

Психолог добавила, что такая беседа требует четких заявлений и твердости в выражении намерений. По ее словам, нельзя поддаваться на манипуляции, например, когда партнер пытается убедить, что причина для расставания недостаточно веская.

Когда все сказано, важно физически уйти. Действие после принятого решения поможет преодолеть затягивающий как в болото этап сомнений. Сомнения в правильности своего решения. Если вы решили поставить точку, нужно ее поставить. Один раз

Маргарита Алексеевапсихолог
Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022

Специалистка добавила, что не нужно специально готовиться к разговору о разрыве отношений — заказывать ресторан, бронировать гостиницу или планировать день другими способами. По ее мнению, подготовка лишь усиливает эмоциональное напряжение. Алексеева подчеркнула, что предложенный ею алгоритм при расставании подходит для пар, в чьих отношениях не было насилия, угроз и рукоприкладства.

Ранее психолог Мария Данина предложила способы пережить разрыв отношений с наименьшими потрясениями. По ее мнению, после расставания с партнером нужно больше времени уделять себе и своим увлечениям.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    В России теперь будут призывать в армию до 30 лет. Для чего поднимают призывной возраст?

    Минюст включил Human Rights House Foundation в список нежелательных организаций

    Союз журналистов отреагировал на признание «Дождя» нежелательной организацией

    Пес Байдена покусал сотрудников спецслужб США

    США вернулись в ЮНЕСКО

    Шестилетняя девочка дважды спасла больную мать с помощью умной колонки

    Стали известны подробности о попавших в ДТП на Алтае туристах

    В США описали реакцию сотрудников ЦРУ на слова Байдена о Путине

    Пленный боец ВСУ призвал украинцев стрелять в своих командиров

    Чеченка связала внука, оставила его без еды и сняла издевательства на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости