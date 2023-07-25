Психолог рассказала о правильном способе сообщить о расставании

Психолог Маргарита Алексеева посоветовала сообщать о расставании при личной встрече

Психолог Маргарита Алексеева рассказала о способе правильно сообщить партнеру о разрыве отношений. Советами о безопасном расставании она поделилась с NEWS.ru.

Алексеева отметила, что сообщать партнеру о намерении уйти лучше при личной встрече, глядя прямо в глаза. Психолог посоветовала не смягчать информацию, чтобы не давать ложных надежд. «Говорите через я-сообщение. Не используйте выражения "мы, наши отношения, у нас" и так далее. Говорите про себя: "Я приняла/принял решение, я больше не хочу, мне важно сказать тебе"», — дала совет Алексеева.

Психолог добавила, что такая беседа требует четких заявлений и твердости в выражении намерений. По ее словам, нельзя поддаваться на манипуляции, например, когда партнер пытается убедить, что причина для расставания недостаточно веская.

Когда все сказано, важно физически уйти. Действие после принятого решения поможет преодолеть затягивающий как в болото этап сомнений. Сомнения в правильности своего решения. Если вы решили поставить точку, нужно ее поставить. Один раз Маргарита Алексеева психолог

Специалистка добавила, что не нужно специально готовиться к разговору о разрыве отношений — заказывать ресторан, бронировать гостиницу или планировать день другими способами. По ее мнению, подготовка лишь усиливает эмоциональное напряжение. Алексеева подчеркнула, что предложенный ею алгоритм при расставании подходит для пар, в чьих отношениях не было насилия, угроз и рукоприкладства.

Ранее психолог Мария Данина предложила способы пережить разрыв отношений с наименьшими потрясениями. По ее мнению, после расставания с партнером нужно больше времени уделять себе и своим увлечениям.