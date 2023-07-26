На пляже в Сочи прошли «Снежные старты»

Соревнования по лыжному спорту и сноубордингу прошли на пляже в Сочи

На пляже «Роза Хутор» в Сочи прошли соревнования по лыжному спорту и сноубордингу «Снежные старты». Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

Состязания состоялись на берегу моря 30 июля. Специально для них на пляж с гор доставили около 50 кубометров снега — из него соорудили гору высотой 10 метров и протяженностью 30 метров.

«Территория Сочи и Сириуса имеет богатую спортивную историю. География и инфраструктура позволяют заниматься как летними, так и зимними видами спорта. Это дает возможность проводить уникальные мероприятия», — рассказал директор департамента физической культуры и спорта Сочи Анатолий Мирошников.

Как отмечается, принять участие в соревнованиях могли все желающие спортсмены. Понаблюдать за состязаниями можно было бесплатно.

Ранее сообщалось, что на сочинском курорте «Роза Хутор» с 1 по 6 августа пройдет гастрономический фестиваль, в котором примут участие лучшие шеф-повара юга России. В каждом из ресторанов-партнеров фестиваля посетителям будут предлагать специальное меню из четырех блюд по фиксированной цене, которое познакомит с кухней региона в авторской интерпретации.