Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:09, 31 июля 2023Моя страна

На пляже в Сочи прошли «Снежные старты»

Соревнования по лыжному спорту и сноубордингу прошли на пляже в Сочи

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

На пляже «Роза Хутор» в Сочи прошли соревнования по лыжному спорту и сноубордингу «Снежные старты». Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

Состязания состоялись на берегу моря 30 июля. Специально для них на пляж с гор доставили около 50 кубометров снега — из него соорудили гору высотой 10 метров и протяженностью 30 метров.

«Территория Сочи и Сириуса имеет богатую спортивную историю. География и инфраструктура позволяют заниматься как летними, так и зимними видами спорта. Это дает возможность проводить уникальные мероприятия», — рассказал директор департамента физической культуры и спорта Сочи Анатолий Мирошников.

Как отмечается, принять участие в соревнованиях могли все желающие спортсмены. Понаблюдать за состязаниями можно было бесплатно.

Ранее сообщалось, что на сочинском курорте «Роза Хутор» с 1 по 6 августа пройдет гастрономический фестиваль, в котором примут участие лучшие шеф-повара юга России. В каждом из ресторанов-партнеров фестиваля посетителям будут предлагать специальное меню из четырех блюд по фиксированной цене, которое познакомит с кухней региона в авторской интерпретации.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о причастности Британии к теракту на Крымском мосту

    Россиянкам назвали способ визуально удлинить ноги с помощью одежды

    Минобороны показало видео уничтожения наблюдательного пункта ВСУ

    Россиянка вонзила нож в живот поздно вернувшемуся домой супругу

    Складные смартфоны Samsung появились в России раньше времени

    Опубликованы подробности убийства эстонских школьниц в Москве времен СССР

    Крымский мост защитили от терактов

    Власти России нашли новый способ сократить расходы бюджета

    Посольство РФ в США осудило Запад за стравливание братских народов

    Мужчинам раскрыли секреты питания для наращивания мышечной массы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости