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05:00, 26 июля 2023Из жизни

Мужчина надел стальное кольцо на половой орган и не смог его снять

The Thaiger: в Таиланде мужчина надел стальное кольцо на пенис и не смог его снять

Фото: VioletStudio / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде швейцарец по имени Урс надел стальное кольцо на пенис и не смог его снять. Об этом сообщает The Thaiger.

52-летний мужчина, мучающийся от боли, обратился в больницу. Чтобы разрезать кольцо диаметром примерно шесть сантиметров, врачи попросили спасателей привезти инструмент для резки металла. В ходе двухчасовой операции команде спасателей удалось аккуратно разрезать кольцо и снять его с полового органа.

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Пациент не рассказал, с какой целью надел металлический предмет на пенис. Спасатели считают, что таким образом Урс намеревался добавить разнообразия в свою сексуальную жизнь. Они отметили, что не в первый раз сталкиваются с подобной ситуацией. По словам спасателей, иногда мужчины надевают стальные кольца на половой орган в надежде увеличить его. Они предупредили, что такие действия могут привести к серьезным травмам.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда выложил в соцсетях два видео, на которых сунул половой орган в муравейник. В обоих роликах мужчина поместил пенис в муравейник, а затем извлек, демонстрируя вцепившихся в него насекомых.

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    Алиса Удовик
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