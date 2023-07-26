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06:37, 26 июля 2023Россия

Первая танковая армия отбросила продвижение ВСУ на купянском направлении

В Минобороны России рассказали об уничтожении до взвода живой силы ВСУ возле Стельмаховки

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что их танки и гаубицы уничтожили в полосе обороны первой танковой армии на Купянском направлении до взвода живой силы украинской армии и бронеавтомобили «Хаммер». Об этом он рассказал РИА Новости.

«В полосе обороны первой танковой армии огнем из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек "Гиацинт-Б" нанесен удар по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка», — отчитался Зыбинский.

Помимо этого, артиллерии «Запада» удалось в процессе контрбатарейной борьбы уничтожить французскую самоходную артустановку «Цезарь» рядом с Песчаным, минометный расчет возле Кисловки и пункт боевого питания противника в районе Крахмального.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Старомайорска. Украинские солдаты отступили с серьезными потерями.

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    Александра Синицына
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