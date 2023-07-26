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17:47, 26 июля 2023Из жизни

Жена бросила мужа из-за двух помидоров

В Индии жена с дочерью ушли из дома из-за того, что муж добавил в блюдо два помидора

Фото: Josephine Baran / Unsplash

В Индии женщина ушла из дома вместе с дочерью после того, как муж приготовил ужин с двумя помидорами. Об этом сообщает ABP Live.

Владелец закусочной в городе Шандол Сандип Бурман рассказал журналистам, что серьезно поссорился с женой после того, как добавил в блюдо два томата без ее разрешения. Расстроенная тем, что с ней не посоветовались, жена бросила мужчину, покинув дом вместе с их несовершеннолетней дочерью. Бурман пытался их найти, но не смог и обратился в полицию.

В полиции подтвердили, что Бурман обращался по поводу поиска своей супруги, Аарти Бурман. Женщину удалось отыскать у ее сестры в городе Умария. Полицейские также сообщили, что смогли убедить супругов поговорить. По имеющейся у них информации, Аарти Бурман обещала вернуться домой.

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Использование помидоров вызвало скандал из-за роста цен. Помидоры сильно подорожали из-за неурожая после затяжных дождей.

Ранее сообщалось, что на севере Индии во время свадьбы произошла массовая драка. Конфликт начался после того, как дяде жениха не предложили блюдо с паниром, традиционным индийским сыром.

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    Антонина Черташ
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