На свадьбе произошла массовая драка из-за закончившегося сыра

В Индии на свадьбе произошла массовая драка из-за закончившегося блюда с сыром панир

На севере Индии в окрестностях города Багпат во время свадьбы произошла массовая драка. Как сообщает OpIndia, конфликт начался после того, как дяде жениха не предложили блюдо с паниром, традиционным индийским сыром.

Инцидент произошел, когда свадебная процессия остановилась на пути из деревни Гурана в Багпат. Во время обеда закончился панир, и дядя жениха вместе с несколькими членами семьи вступил в перепалку с людьми, которые раздавали еду. Даже после объяснений со стороны родственников невесты инициаторы конфликта не успокоились. В результате между стороной невесты и стороной жениха началась потасовка с применением ремней и палок. Досталось и официанту, который обслуживал свадебный обед. Вокруг дерущихся собралась толпа.

На место происшествия прибыла полиция, которой пришлось разгонять толпу и разнимать дерущихся при помощи бамбуковых палок-лати, аналога резиновых дубинок.

Панир — вид молодого сыра, популярного в Южной Азии. Он особенно популярен в индийской, пакистанской, афганской, непальской и бангладешской кухнях. Это свежий, кисловатый, неплавящийся сыр. Творог для него делают из нагретого молока с лимонным соком или уксусом. Одно из самых распространенных блюд с паниром — палак панир, кусочки сыра в соусе из шпината, которые обычно подают с рисом.

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