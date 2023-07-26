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16:39, 26 июля 2023Ценности

Врач раскрыла россиянам правильное применение шампуня от перхоти

Трихолог Нагайцева: шампунь от перхоти необходимо использовать только в период обострения

Фото: Michael Bihlmayer / imago-images.de / Globallookpress

Врач-трихолог Юлия Нагайцева раскрыла россиянам правильное применение шампуня от перхоти. Соответствующий комментарий публикует NEWS.ru.

По словам доктора, очищающие кожу головы специальные средства необходимо использовать только в период обострения, когда имеются зуд и покраснения, в течение 10-14 дней, в некоторых случаях — месяц.

«Голова моется два раза. Первый раз — намылили, смыли. Второй раз намылили, постояли в пене две-три минуты. За счет активной пены происходит действие, и потом обильно смыли водой. Если у мужчин есть высыпания на бровях, бороде или на груди, данный шампунь также используется на коже», — подчеркнула Нагайцева.

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При этом медик добавила, что шампунь лучше подбирать с учетом индивидуальных особенностей. Кроме того, она уточнила, что при повторении проблемы средство стоит использовать до тех пор, пока она не решится. «Если мы говорим о перхоти, то одного шампуня будет мало. Идеально установить причину, подобрать комплексный уход, включая пилинг и антисебарийный лосьон», — заключила врач.

Ранее Юлия Нагайцева назвала россиянам главную причину появления перхоти. По словам специалистки, вызвать данную проблему может неправильно подобранный шампунь. Например, бессульфатный препарат вместо средства для жирных волос.

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    Екатерина Ештокина
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