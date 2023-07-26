Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:03, 26 июля 2023Путешествия

Турагент дала советы оказавшимся в охваченной пожарами Турции россиянам

«360»: оказавшимся в зоне пожаров в Турции туристам посоветовали обращаться к гидам
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Фото: Kenan Gurbuz / Reuters

Российским туристам, оказавшимся в охваченной пожарами Турции, дали несколько советов. Ими поделилась руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь в беседе с телеканалом «360».

Она порекомендовала путешественникам, которые живут в потенциально опасных зонах, обратиться за помощью к гидам в отелях, досрочно вернуться с курорта или переселиться. Между тем Ансталь подчеркнула, что предпосылок к этому нет, так как ситуация находится под контролем.

Материалы по теме:
Куда поехать на море летом 2023 года? В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
Куда поехать на море летом 2023 года?В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
1 июня 2023
«Вернулись домой, и зубы выпали» Россияне массово едут в Турцию поправлять здоровье и внешность. Во что им это обходится?
«Вернулись домой, и зубы выпали»Россияне массово едут в Турцию поправлять здоровье и внешность. Во что им это обходится?
15 июля 2023

Эксперт туротрасли также напомнила, что пожары в Турции случаются каждый год, поэтому к ним готовы и местные власти, и отели, и туристы. По ее словам, даже те путешественники, которые попали в эпицентр, не подверглись панике.

«Если бы повторилась ситуация, как это было в 2021 году, когда пожары были масштабнее, то предпринимали бы меры переселиться туда, где безопаснее. Тем, кто хотел покинуть курорты раньше, предоставляли тогда такую возможность», — пояснила Ансталь.

Тем туристам, которые еще только планируют поездку и опасаются пожаров, руководитель турагентства посоветовала отдых в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и Черногории.

Ранее россиянка описала обстановку на окруженном пожарами турецком курорте. Женщина находится в отеле Mirada Del Mar в курортном поселке Гейнюк. Туристы, по ее словам, спокойны, никакой паники нет. Запаха гари тоже не наблюдается.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об отражении двух волн наступления ВСУ на запорожском фронте

    Кокаин спрятали в бутылку «Российского шампанского» и передали курьеру в Москве

    Евросоюз продлил персональные антироссийские санкции по Украине

    Коллекторы вновь смогут «спамить» должников

    Стилистка назвала россиянкам скрывающую недостатки фигуры одежду

    Пропавшую российскую школьницу нашли почти в тысяче километрах от дома

    Российский полковник оценил готовность ВСУ к новой попытке контрнаступления

    Жесткое задержание москвичей за разбой попало на видео

    Аршавин назвал последствия потери «Зенитом» иностранцев

    В США предрекли ухудшение отношений с Россией из-за одного назначения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости