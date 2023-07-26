Турагент дала советы оказавшимся в охваченной пожарами Турции россиянам

«360»: оказавшимся в зоне пожаров в Турции туристам посоветовали обращаться к гидам

Российским туристам, оказавшимся в охваченной пожарами Турции, дали несколько советов. Ими поделилась руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь в беседе с телеканалом «360».

Она порекомендовала путешественникам, которые живут в потенциально опасных зонах, обратиться за помощью к гидам в отелях, досрочно вернуться с курорта или переселиться. Между тем Ансталь подчеркнула, что предпосылок к этому нет, так как ситуация находится под контролем.

Эксперт туротрасли также напомнила, что пожары в Турции случаются каждый год, поэтому к ним готовы и местные власти, и отели, и туристы. По ее словам, даже те путешественники, которые попали в эпицентр, не подверглись панике.

«Если бы повторилась ситуация, как это было в 2021 году, когда пожары были масштабнее, то предпринимали бы меры переселиться туда, где безопаснее. Тем, кто хотел покинуть курорты раньше, предоставляли тогда такую возможность», — пояснила Ансталь.

Тем туристам, которые еще только планируют поездку и опасаются пожаров, руководитель турагентства посоветовала отдых в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и Черногории.

Ранее россиянка описала обстановку на окруженном пожарами турецком курорте. Женщина находится в отеле Mirada Del Mar в курортном поселке Гейнюк. Туристы, по ее словам, спокойны, никакой паники нет. Запаха гари тоже не наблюдается.

