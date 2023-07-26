В iPhone появится игровой режим

9to5Mac: в iOS 17 добавят режим для геймеров на iPhone и iPad

Инженеры компании Apple добавят игровой режим на iPhone и iPad. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Специалисты медиа проанализировали четвертую бета-версию iOS 17 и обнаружили в коде упоминания игрового режима. Он работает в операционной системе для компьютеров Apple macOS Sonoma — при его активации ОС направляет все ресурсы устройства на поддержание высокой производительности. Также снижается задержка передачи сигнала через Bluetooth — это важно при подключении геймпада и беспроводных наушников.

Журналисты отметили, что в iOS 17 и iPadOS 17 появится режим для геймеров. Ожидается, что при запуске определенных игр смартфоны и планшеты будут работать быстрее.

В материале говорится, что игровой режим может остаться эксклюзивным для планшетов iPad. Также в Apple могут отложить его развертывание на будущее. «Имейте в виду, что Apple часто экспериментирует с новыми функциями и функциями во время бета-тестирования, и не все из них доходят до финальной версии», — подытожили авторы.

Ранее инсайдеры рассказали, что в корпорации Apple начали разработку смартфона без экранных рамок, чтобы выпустить девайс к 2025 году. Уточняется, что компания уже заказала производство специальных OLED-панелей у поставщиков.