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08:32, 26 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о возбуждении уголовных дел о хищении вооружения на Украине

Марочко: военная прокуратура Украины возбудила уголовные дела из-за хищения вооружения

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военная прокуратура Украины возбудила несколько уголовных дел по факту хищения вооружения, включая западные образцы, из тыловых частей армии республики на краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его цитирует РИА Новости.

«На краснолиманском направлении в украинских воинских частях выявлены случаи хищения оружия и боеприпасов. (...) Военной прокуратурой в отношении их возбуждены уголовные дела в связи с хищением военного имущества», — заявил он.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало отправлять дополнительный личный состав из мобилизованных граждан страны, который должен был стать «на полное довольствие» подразделений на краснолиманском направлении. Однако по прибытии военнослужащих выяснилось, что оружия и боеприпасов нет на складах, но по документации, все поставили, включая западные образцы, уточнил Марочко.

Ранее Пентагон узнал, что часть поставленных Украине вооружений была похищена торговцами оружием. Так, бойцы добровольческого батальона украли 60 винтовок и тысячу патронов. Их хранили на складе, предположительно, чтобы перепродать на черном рынке. Также сообщается, что США не могли отслеживать и контролировать все переданное вооружение согласно закону о контроле экспорта.

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    Кристина Есикова
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