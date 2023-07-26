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15:21, 26 июля 2023Силовые структуры

Раскрыты вещественные доказательства в деле осужденного за госизмену Сачкова

Визитные карточки ФБР стали вещественными доказательствами в деле основателя Group-IB

Фото: Мосгорсуд

Раскрыты вещественные доказательства в деле осужденного на 14 лет за госизмену основателя Group-IB Ильи Сачкова. Об этом в среду, 26 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, вещдоками по делу стали ноутбук, телефоны, визитные карточки агента ФБР и работника посольства Великобритании. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как в нем содержатся секретные материалы. Осужденный за госизмену бизнесмен не признал своей вины.

Сачков находился под стражей с сентября 2021 года. Согласно обвинительному заключению, в 2011 году он передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб интересам России. Показания на Сачкова дал ранее осужденный за госизмену бывший руководитель 2-го отдела управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, рассказавший, что переданная им Сачкову информация позже оказалась в ФБР.

Компания Group-IB была основана в 2003 году. Она занимается предотвращением кибератак и разработкой соответствующего программного обеспечения. В апреле 2023-го российский бизнес Group-IB выкупил местный менеджмент. После этого компания в стране заработала под брендом F.A.C.C.T.

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    Владимир Седов
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